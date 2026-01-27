Desestiman caso de corrupción de exgobernadora de Puerto Rico tras ser indultada por Trump

3 minutos

San Juan, 27 ene (EFE).- La jueza del Tribunal federal, Silvia Carreño, desestimó este martes el caso en el que se declaró culpable de corrupción la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, tras el indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Carreño acogió la petición de desestimación presentada por la Fiscalía federal que planteaba que después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el perdón firmado por Trump, convertían las sentencias en académicas y el proceso en uno «no justiciable».

Asimismo, dejó sin efecto los cargos contra el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor Mark Rossini.

«Los acusados en este caso obtuvieron lo que muchos que enfrentan un proceso criminal desean, pero solo a unos pocos se les ha concedido», esgrimió la orden de la jueza.

La semana pasada el Tribunal denegó la solicitud de suprimir la recomendación de un año de prisión como sentencia para la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, hallada culpable por un caso de corrupción relacionado con una donación durante campaña electoral de 2020, y la petición de retrasar la vista de condena.

La jueza Silvia Carreño rechazó en ese momento la solicitud de la defensa de Vázquez para eliminar la recomendación de sentencia de un año de cárcel que radicó la Fiscalía federal, tras el indulto.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, enfatizó la semana pasada que la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez, alegó culpabilidad y fue condenada por un caso de corrupción, tras la concesión de indulto de Trump.

«La concesión de este perdón presidencial no borra la gravedad de los actos admitidos, ni silencia el eco de una etapa que resultó profundamente penosa y vergonzosa para Puerto Rico», aseveró la mandataria.

Vázquez, quien fue la primera ejecutiva del archipiélago entre 2019 y 2021, objetó la petición de cárcel de un año que solicitó la Fiscalía Federal, en Puerto Rico, la vista de sentencia se había pospuesto en varias ocasiones y estaba pautada para el próximo 29 de enero.

La exgobernadora se declaró en agosto culpable de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales.

Vázquez, que se convirtió así en la primera exgobernante en ser convicta en Puerto Rico, aunque de un delito menos grave, está acusada junto a Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad.

Antes de estos acuerdos de culpabilidad, los tres enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión.

Según la acusación formal emitida en su momento, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

A cambio, la exgobernadora destituyó al titular de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que investigaba al banco de Herrera. EFE

ea/seo