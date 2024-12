Designado embajador de Colombia en Tailandia declina el cargo tras avalancha de críticas

Bogotá, 14 dic (EFE).- El polémico productor audiovisual Daniel Mendoza, conocido por su misoginia, inclinación al sexo con menores y a la pornografía, declinó este sábado su nombramiento como embajador de Colombia en Tailandia luego de la avalancha de críticas recibidas tras conocerse su designación para ese cargo por parte del presidente Gustavo Petro.

«El Gobierno de Tailandia dio el beneplácito a mi nombramiento, y como ya saben el presidente Petro persiste en darme su apoyo, es decir, allá en Bangkok me espera una deliciosa embajada a la que decidí dejar plantada», dijo Mendoza en un video publicado en su cuenta de X.

En este, explica la supuesta malinterpretación que se ha hecho en el país de una serie de mensajes misóginos y que hacían apología de la pornografía y la cultura de la violación justificando que cuando se publicaron no era su cuenta personal, sino una cuenta promocional de uno de sus libros.

«La cuenta que era para promocionar mi novela se convierte en mi cuenta personal, y es por eso que todos los trinos (mensajes) con los que me atacan son de hace años, de cuando no era mi cuenta personal, sino la cuenta de mi novela», explicó dirigiéndose explícitamente a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, y a la embajadora en Austria y responsable de la política global de drogas, Laura Gil, quienes cuestionaron públicamente sus comentarios y su nombramiento.

Controversia pública

La intención de Petro de asignar el cargo de embajador en Tailandia a Mendoza, sin experiencia diplomática ni en cargos públicos previa, se conoció el jueves, y desde entonces han abundado las críticas a la decisión desde todos los sectores políticos y de la sociedad, para finalmente conocerse que Mendoza «declina» el nombramiento.

«Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas», dijo en el video, donde también subrayó que no conoce personalmente al mandatario colombiano.

«Sepan bien que en este caso él no esta defendiendo a ningún amigo, está defendiendo la democracia que se fundamenta en la libertad de expresión y defendiendo, sobre todo, el arte, que muchas veces puede ser sucio e indecoroso, pero eso no le quita su función dinamizadora del inconsciente colectivo», añadió de Mendoza.

Tras la avalancha de críticas, Petro salió en defensa de su decisión el jueves en un acto público en Barranquilla con una intervención que le sumó polémica al caso por sus palabras.

«Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el ‘Matarife’, porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor», dijo el mandatario.

Mendoza es el autor de la serie ‘Matarife’ contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y tras su nombramiento, en las redes sociales han salido múltiples mensajes publicados suyos con vulgaridades de alto calibre contra las mujeres.

Según el productor, estuvo recientemente en Bangkok filmando una serie y se enamoró «perdidamente» de la ciudad, pero aceptar la embajada supondría «tapar con el bozal de las buenas costumbres diplomáticas mi necesidad inaguantable de decir la verdad». EFE

