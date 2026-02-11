Desmantelan en Brasil un grupo que difundía vídeos de violaciones a mujeres sedadas

São Paulo, 11 feb (EFE).- La Policía Federal de Brasil lanzó este miércoles un operativo para golpear el brazo local de una red transnacional dedicada a la difusión de videos de abusos sexuales cometidos contra mujeres sedadas, en la que han participado al menos siete brasileños.

La investigación, que comenzó en 2025 gracias a la cooperación internacional vía Europol, involucró a más de 20 países y permitió identificar una red global que compartía material de abusos sexuales contra mujeres en estado de sedación.

La Policía Federal brasileña investiga la participación de siete nacionales en estos crímenes, quienes, según las pruebas que constan en la investigación, utilizaban aplicaciones de mensajería para discutir el uso de medicamentos sedantes.

Y, de acuerdo con el comunicado, «demostraban conocimientos técnicos sobre marcas comerciales y los efectos adversos de dichas sustancias».

En los operativos de este miércoles se incautaron equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y computadoras que serán analizados.

Según el comunicado oficial, los agentes procedieron con la ejecución de tres órdenes de detención temporal y siete órdenes de registro en cinco estados del país: São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Pará y Bahía.

Los investigados podrían enfrentar cargos por violación de personas vulnerables y difusión de escenas de violación. EFE

