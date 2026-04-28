Desmantelan en Brasil una red de explotación infantil con conexiones en 15 países

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São Paulo, 28 abr (EFE).- La Policía brasileña desmanteló este martes una red de explotación infantil que producía pornografía y tenía conexiones en 15 países.

En el ámbito internacional, se han cumplido forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según un comunicado de la Policía Federal.

Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes; seguido de Panamá y República Dominicana, ambos con siete; y Uruguay y Guatemala, con cinco, según datos difundidos por el portal G1.

En el operativo brasileño, participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados del país. EFE

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