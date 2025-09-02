The Swiss voice in the world since 1935

Desmantelan en Portugal red de tráfico de estupefacientes con 12 detenidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 2 sep (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de que ha desmantelado una red de tráfico de estupefacientes y que, en el marco de esa operación, ha detenido a doce personas con edades entre 20 y 56 años.

La Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa explicó en un comunicado que las detenciones tuvieron lugar este lunes en varios puntos del país y que los arrestados son ocho hombres y cuatro mujeres.

En esta investigación, iniciada en abril de 2024, investigan los posibles delitos de tráfico de estupefacientes, posesión de arma prohibida y asociación criminal.

Durante el operativo requisaron nueve automóviles, 18 móviles, dos balanzas, varias armas de fuego, municiones, un arma artesanal hecha con madera y clavos, 500 dosis de cocaína, 68.215 euros en efectivo y varios sacos para embalar drogas, entre otros materiales.

También identificaron a perros con falta de higiene y reptiles no registrados en el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF) lusa.

Los detenidos serán presentados este martes ante una autoridad judicial para que aplique las medidas cautelares necesarias.

Otros tres hombres, con edades de entre 19 y 35 años, fueron declarados sospechosos formales en esta misma causa, según la GNR. EFE

cch/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR