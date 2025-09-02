Desmantelan en Portugal red de tráfico de estupefacientes con 12 detenidos
Lisboa, 2 sep (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de que ha desmantelado una red de tráfico de estupefacientes y que, en el marco de esa operación, ha detenido a doce personas con edades entre 20 y 56 años.
La Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa explicó en un comunicado que las detenciones tuvieron lugar este lunes en varios puntos del país y que los arrestados son ocho hombres y cuatro mujeres.
En esta investigación, iniciada en abril de 2024, investigan los posibles delitos de tráfico de estupefacientes, posesión de arma prohibida y asociación criminal.
Durante el operativo requisaron nueve automóviles, 18 móviles, dos balanzas, varias armas de fuego, municiones, un arma artesanal hecha con madera y clavos, 500 dosis de cocaína, 68.215 euros en efectivo y varios sacos para embalar drogas, entre otros materiales.
También identificaron a perros con falta de higiene y reptiles no registrados en el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF) lusa.
Los detenidos serán presentados este martes ante una autoridad judicial para que aplique las medidas cautelares necesarias.
Otros tres hombres, con edades de entre 19 y 35 años, fueron declarados sospechosos formales en esta misma causa, según la GNR. EFE
