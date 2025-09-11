Desmantelan en Puerto Rico red de tráfico de drogas y armas ligada a ‘Bin Laden Records’

San Juan, 11 sep (EFE).- Las autoridades de Puerto Rico acusaron este jueves a 49 presuntos miembros de la organización criminal ‘Bin Laden Records’, señalada de traficar cocaína y otras drogas hacia EE.UU. y de acumular un arsenal de armas de fuego, en un operativo en el que se decomisaron narcóticos valorados en 50,7 millones de dólares.

La mayoría de los imputados fueron arrestados en la mañana de este jueves en un operativo dirigido por diversas agencias federales y locales en la isla por su vínculo al narcotráfico y a la venta ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el pliego acusatorio, la organización criminal dirigía sus operaciones en el residencial público Virgilio Dávila, en Bayamón -ciudad aledaña a San Juan- aunque con nexos en otros municipios cercanos, según explicó en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow.

El documento judicial detalla que desde 2019 al presente, los imputados se dedicaron a la venta ilegal de drogas como heroína, cocaína, crack, marihuana, fentanilo y los medicamentos controlados como Percocet y Xanax en dicho complejo de vivienda o a 1.000 pies (304 metros) de escuelas y parques.

La investigación de las autoridades reveló que algunos miembros de la organización criminal, cuando percibían amenazas personales o al grupo, llevaban a cabo actos violentos, incluyendo asesinatos, para protegerse entre ellos y su pandilla.

Y, como parte de su operaciones de venta de drogas, los imputados obstruían la entrada del residencial público con carros de compra para que las fuerzas de seguridad no entraran al complejo de vivienda o atrasaran sus vigilancias.

A su vez, 16 de los 49 acusados también enfrentan un cargo por posesión ilegal de un arma de fuego durante algún crimen de narcotráfico que estuvieran llevando a cabo, mientras que otros cinco están imputados de un cargo por posesión de una ametralladora.

En total, las autoridades decomisaron 50,7 millones de dólares en narcóticos.

Los imputados, si son encontrados culpables por narcotráfico, podrían enfrentar una pena mínima de 10 años a cadena perpetua.

Los que enfrentan cargos por narcotráfico y uso ilegal de armas de fuego recibirán un castigo de al menos 15 años en cárcel o cadena perpetua.

Mientras, los acusados por posesión de una ametralladora para usarlas en actos de narcotráfico enfrentarán una sentencia obligada de 30 años para ser cumplidas consecutivamente con otra sentencia por cargos de venta ilegal de drogas. EFE

