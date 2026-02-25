Desmantelan red de tráfico ilegal de madera en tierra indígena de la Amazonía brasileña

São Paulo, 24 feb (EFE).- La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una asociación criminal dedicada a la deforestación y el comercio ilegal de madera extraída de una tierra indígena ubicada en la frontera entre los estados de Rondônia y Mato Grosso, en la Amazonía brasileña.

Según el comunicado de las fuerzas de seguridad, la investigación permitió identificar un esquema de extracción ilegal de madera en la Tierra Indígena Roosevelt, en la que el sospechoso actuaba con el consentimiento y la participación de indígenas.

La red contaba con taladores y conductores para el transporte de las cargas, además de propietarios y responsables de aserraderos involucrados que blanqueaban el producto extraído ilícitamente de la reserva.

El informe pericial estimó el valor del daño ambiental en casi 42 millones de reales (unos ocho millones de dólares o siete millones de euros).

El operativo, que se desarrolló conjuntamente con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), acabó con dos detenidos en flagrancia: uno por posesión ilegal de arma de fuego y otro por receptación cualificada.

Además, se ejecutaron 23 órdenes de registro e incautación de teléfonos móviles, armas, vehículos y cargamentos de madera ilegal.

Las autoridades señalaron que los trabajos continúan y no se descartan nuevas detenciones mientras se analiza el material incautado.EFE

