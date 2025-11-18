Desmantelan red nigeriana de narcotráfico que usaba «mulas» para meter droga en Italia

2 minutos

Roma, 18 nov (EFE).- La Policía italiana desarticuló este martes en Vicenza (norte) una red criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína y heroína y ha detenido a 20 nigerianos que introducían las drogas en Italia desde los Países Bajos mediante «mulas» que ingerían óvulos con las sustancias ilícitas.

La organización utilizaba a las «mulas» para transportar la droga, que atravesaba Francia en trenes de pasajeros antes de llegar a Italia, donde los narcóticos eran distribuidos en las regiones del Véneto y Lombardía (norte), informaron este martes los carabineros (policía militarizada italiana) en una nota.

Los «porteadores» tragaban entre 10 y 11 gramos de cocaína o heroína en cada óvulo termosellado, transportando aproximadamente un kilogramo de droga por persona.

Además, cada óvulo llevaba una sigla que identificaba al comprador final, lo que permitió a las autoridades rastrear la red de distribución local.

La investigación permitió identificar al proveedor en los Países Bajos, al promotor en Italia que coordinaba las operaciones, la red de «mulas» y un grupo de distribuidores locales encargados de envasar y vender la droga al por menor.

Durante los registros se incautaron cuadernos contables que documentaban ingresos diarios y transferencias internacionales hacia Nigeria por decenas de miles de euros.

Los 20 detenidos, con edades entre 25 y 57 años, permanecen en prisión preventiva por orden del juez de instrucción del Tribunal de Venecia, quien destacó la «alta peligrosidad» del grupo y el riesgo de fuga, considerando los numerosos antecedentes penales de algunos de los miembros de la organización.

En la operación, denominada «Marshall», han participado más de 300 carabineros. EFE

csv/sam/alf

(foto)(vídeo)