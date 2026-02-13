Despega de Florida la misión Crew-12 de relevo tras una emergencia médica en la EEI

Miami (EE.UU.), 13 feb (EFE).- La NASA y SpaceX lanzaron este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que regresó a la Tierra aproximadamente hace un mes, antes de lo previsto, debido a la emergencia médica de uno de sus integrantes.

El despegue se realizó sin problemas desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 5:15 EST (10:15 GMT), tras dos retrasos esta semana provocados por condiciones meteorológicas adversas.

La misión viaja a bordo de una cápsula SpaceX Dragon con una tripulación integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev, y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

La NASA explicó que está previsto que la nave se acople a la EEI en unas 34 horas, a las 15:15 (20:15 GMT) del sábado 14 de febrero.EFE

