Despega desde California el Falcon 9 con la misión europea del agua HydroGNSS

Redacción Ciencia, 28 nov (EFE).- El cohete Falcon 9 de SpaceX con la misión europea HydroGNSS, que explorará las propiedades hidrológicas de la Tierra desde el espacio, despegó este miércoles desde la base de la fuerza espacial Vandenberg, en California (Estados Unidos).

Se trata de una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) compuesta por dos microsatélites gemelos que tienen como objetivo avanzar en la comprensión global de la disponibilidad del agua y de los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la Tierra. Su lanzamiento se produjo a las 18:44 hora GMT (10:44 hora local).

Esta es una de las misiones Scout de la ESA, que son proyectos de observación de la Tierra, ágiles y de bajo coste, diseñadas para probar nuevas tecnologías y ofrecer ciencia de vanguardia. HydroGNSS, que cuenta con participación española, es la primera de esta categoría.

Cuando esté operativa, proporcionará mediciones de variables hidrológicas climáticas, como la humedad, las zonas inundadas, el estado de congelación o la biomasa forestal.

Estas serán clave para ayudar a los científicos a comprender el cambio climático y contribuirán al desarrollo de modelos meteorológicos, el cartografiado ecológico, la planificación agrícola, la preparación ante inundaciones y el conocimiento de la dinámica del permafrost.

Una vez en órbita, los dos satélites viajarán separados 180 grados alrededor de la Tierra para maximizar la cobertura y utilizarán una técnica innovadora llamada reflectometría del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) para, literalmente, buscar agua, según información de la ESA.

Se trata de una técnica de teledetección que utiliza las reflexiones de las señales de los satélites de navegación sobre la superficie terrestre para medir parámetros físicos de la Tierra.

Es decir, los satélites HydroGNSS capturarán señales de banda L procedentes de sistemas de navegación como GPS y Galileo (sistema de navegación por satélite de la Unión Europea), los cuales transmiten señales de microondas -de banda L- que varían al reflejarse en la superficie terrestre.

Todo ello permitirá a los satélites comparar las señales reflejadas desde la Tierra con las señales GNSS directas -recibidas desde los sistemas de navegación sin tocar la superficie terrestre- para obtener información relevante sobre las propiedades relacionadas con el ciclo del agua, entre otros aspectos.

«Esta misión demostrará una forma rentable de monitorizar variables clave de la hidrología, el clima y los océanos, con un fuerte impacto en nuestra vida cotidiana», afirma Estel Cardellach, investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), los dos centros españoles que participan en la misión.

Ambos aportan algoritmos que ayudarán en la detección de aguas superficiales mediante la innovadora técnica de reflectometría GNSS, informa un comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La misión de hoy del Falcon 9, denominada Transporter-15, incluía 140 cargas útiles de 30 clientes, como cubesats y otros microsatélites; por ejemplo, además de HydroGNSS, se lanzaron al espacio en el mismo cohete proyectos como el italiano Iride o el griego Iceye.

«Los viajes compartidos aumentan significativamente el acceso al espacio para pequeños operadores de satélites de todo el mundo», recuerda SpaceX en su cuenta de X.

Tras la separación de las etapas del cohete, la primera de ellas aterrizó en una plataforma en el Océano Pacífico; esto se produjo ocho minutos después del despegue.

El lanzamiento de Transporter 15 llevaba acumulados varios retrasos. Primero estaba programado para el 11 de noviembre, después se aplazó para el día 19, luego para el 20 de noviembre y para el pasado miércoles 26, cuando se suspendió minutos antes del despegue. Finalmente el vuelo del Falcon 9 fue este viernes. EFE

