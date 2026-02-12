Despega por primera vez la versión más potente del cohete europeo Ariane 6

Redacción Ciencia, 12 feb (EFE).- La versión más potente del cohete Ariane 6, con cuatro propulsores, despegó este jueves desde el puerto espacial europeo de Kurú, Guayana Francesa, con 32 satélites de comunicaciones que colocará en una órbita terrestre baja para la constelación Leo de Amazon.

Se trata del sexto vuelo del Ariane 6 y el primero con cuatro propulsores para impulsar el cohete; con esta configuración se duplica el rendimiento del lanzador en comparación con la versión de dos propulsores -se escoge una u otra en función de la energía requerida para el transporte de la misión al espacio-.

El lanzamiento se produjo a las 16:45 hora GMT y la misión de vuelo durará 114 minutos desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites.

Leo es una constelación de satélites de comunicaciones con la que Amazon pretende llevar internet rápido y asequible a quienes están fuera del alcance de las redes existentes, según la compañía. EFE

