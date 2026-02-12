Despega por primera vez la versión más potente del cohete europeo Ariane 6

Redacción Ciencia, 12 feb (EFE).- La versión más potente del cohete Ariane 6, con cuatro propulsores, despegó este jueves desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa, con 32 satélites de comunicaciones que colocará en una órbita terrestre baja para la constelación Leo de Amazon.

Se trata del sexto vuelo del Ariane 6 y el primero con cuatro propulsores para impulsar el cohete. Con esta configuración se duplica el rendimiento del lanzador en comparación con la versión de dos propulsores -se escoge una u otra en función de la energía requerida para el transporte de la misión al espacio-.

El lanzamiento se produjo a las 16:45 GMT, en un día despejado, y la misión de vuelo durará 114 minutos desde el despegue hasta la separación -por tandas- de los últimos satélites.

El vuelo, que ha ido cumpliendo hasta ahora todas las etapas sin contratiempo, tuvo un «magnífico despegue», según uno de los comentaristas de la Agencia Espacial Europea (ESA), encargada de la retransmisión, quien destacó la potencia del nuevo cohete y cómo se había sentido temblar el suelo.

Leo es una constelación de satélites de comunicaciones con la que Amazon pretende llevar internet rápido y asequible a quienes están fuera del alcance de las redes existentes, de acuerdo con la compañía.

El lanzamiento de hoy es el primero de los 18 que Amazon Leo ha contratado con Ariane 6 y es la primera misión de este cohete para un cliente comercial.

El nuevo cohete europeo Ariane 6 hizo su vuelo inaugural en julio de 2024 y, hasta ahora, había lanzado varias misiones y satélites de la ESA siempre en su versión más pequeña de dos propulsores.

La configuración lanzada este jueves es la Ariane 64, de 62 metros de altura y destinada a cargas más pesadas o destinos más lejanos, que con sus cuatro motores puede llevar hasta 21,6 toneladas y 11,5 toneladas a órbita baja y geoestacionaria, respectivamente.

Igualmente, el cohete usa por primera vez su cofia larga, de 20 metros de altura y 5,4 metros de diámetro, lo que permitiría transportar cuatro jirafas de pie una sobre otra, según la comparación hecha por la ESA.

Este vuelo permitirá demostrar y comprobar el rendimiento de los cuatro propulsores que funcionan conjuntamente con la etapa principal en condiciones reales.

Para el desarrollo de Ariane 6, la ESA colabora con una red industrial de 13 países europeos, dirigida por el contratista principal y la autoridad de diseño ArianeGroup, con participación de empresas españolas como Airbus Defence and Space, Airbus Crisa, GTD, HV Sistemas, INVENTIA, Thales Alenia Space y Sener.

El vuelo de la versión más potente de Ariane 6 significa afianzar la capacidad de Europa para lanzar al espacio de forma autónoma, que recuperó en julio de 2024 con el primer envío del Ariane de dos propulsores.

Aquella misión ponía fin a un periodo durante el que Europa se había quedado sin cohetes propios: Ariane 5 se retiró de servicio antes de que la versión 6 estuviera operativa, debido a múltiples retrasos; además, los cohetes Vega C estaban anclados en Tierra por el fracaso de su primera misión comercial y no volvieron a estar operativos hasta diciembre de 2024.

El lanzamiento de hoy representa «el inicio de un nuevo capítulo» para Ariane 6, destacó en sus redes sociales ArianeGroup.

Amazon Leo, anteriormente conocido como Proyecto Kuiper, mandó al espacio sus primeros 27 satélites en mayo del año pasado desde Estados Unidos, en la primera misión de las más de 80 previstas para desplegar toda la constelación.

La constelación inicial, conforme a datos de Amazon, incluirá más de 3.000 satélites y, con el lanzamiento de hoy, el número total de los ya situados asciende a 212. EFE

