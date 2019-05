Governo quer acabar com a taxação desigual de casais

Government seeks to end ‘unequal’ taxation of married couples

El Gobierno suizo propone cambiar la ley de tributación para garantizar que los matrimonios y las parejas no casadas reciban el mismo trato fiscal.

Para Vincent Martenet, profesor de Derecho en la Universidad de Lausana, el veredicto no es una sorpresa, ya que refleja que el sistema de democracia directa suizo cuenta con una sólida base jurídica.

El año pasado, el Gobierno suizo reconoció que la información sobre el número de parejas que se hubieran visto afectadas por la reforma no era correcta. La despenalización fiscal hubiera beneficiado no solo a 80 000 matrimonios y parejas de hecho, como se dijo, sino a 454 000.

“La información incompleta y no transparente del Gobierno constituye una violación de la libertad de voto. Partiendo de que el resultado fue estrecho y de que se produjeron varias irregularidades graves, es posible deducir que el resultado de la votación hubiera sido otro”, subraya el Tribunal.

Los magistrados de la más alta instancia judicial del país sostienen que el Gobierno no proporcionó información correcta a los votantes sobre la iniciativa popular que pedía garantizar la igualdad de trato fiscal entre matrimonios y parejas de hecho. Así lo comunicó el Tribunal FederalEnlace externo este miércoles.

El Tribunal Federal ha anulado el resultado de la votación sobre la despenalización fiscal de las familias, Este veredicto no tiene precedentes en la historia de la democracia directa suiza.

Historic verdict could force Swiss re-vote on family tax breaks

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El Tribunal Federal de Suiza anula una votación Urs Geiser 11 de abril de 2019 - 11:04 El Tribunal Federal ha anulado el resultado de la votación sobre la despenalización fiscal de las familias, Este veredicto no tiene precedentes en la historia de la democracia directa suiza. Los magistrados de la más alta instancia judicial del país sostienen que el Gobierno no proporcionó información correcta a los votantes sobre la iniciativa popular que pedía garantizar la igualdad de trato fiscal entre matrimonios y parejas de hecho. Así lo comunicó el Tribunal Federal este miércoles. “La información incompleta y no transparente del Gobierno constituye una violación de la libertad de voto. Partiendo de que el resultado fue estrecho y de que se produjeron varias irregularidades graves, es posible deducir que el resultado de la votación hubiera sido otro”, subraya el Tribunal. El año pasado, el Gobierno suizo reconoció que la información sobre el número de parejas que se hubieran visto afectadas por la reforma no era correcta. La despenalización fiscal hubiera beneficiado no solo a 80 000 matrimonios y parejas de hecho, como se dijo, sino a 454 000. La iniciativa ‘Por el matrimonio y la familia’ que lanzó el Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro) fue rechazada por un escaso margen de votos en febrero de 2016. Reacciones En una primera reacción, el PDC se ha congratulado del veredicto y ha solicitado al Gobierno que mejore su política de información. “La decisión de hoy es un impulso para los derechos políticos de los votantes suizos". En junio de 2018, apeló contra los resultados de la votación, alegando que la campaña del Gobierno se había basado en estadísticas erróneas. Los más críticos, sin embargo, temen que el veredicto siente un precedente y acarree una avalancha de quejas que podrían socavar la democracia directa. El Gobierno, por su parte, ha declarado que considerará los siguientes pasos una vez que se haga pública la versión detallada del veredicto. Según los analistas políticos, el Gobierno y el Parlamento podrían presentar una contrapropuesta para la despenalización fiscal de los matrimonios, lo cual permitiría al comité de la iniciativa retirar su propuesta. Historia Para Vincent Martenet, profesor de Derecho en la Universidad de Lausana, el veredicto no es una sorpresa, ya que refleja que el sistema de democracia directa suizo cuenta con una sólida base jurídica. Los votantes tienen derecho a ser informados correctamente, insiste Martenet. Es la primera vez en la reciente historia de Suiza que el Tribunal Federal decide anular el resultado de una votación, según la Cancillería Federal. En 2008, la más alta instancia judicial de Suiza pidió anular la votación sobre la reforma del impuesto de sociedades, alegando que la repetición de la votación socavaría la seguridad jurídica. En el siglo XIX, la cámara baja del Parlamento anuló el resultado de las elecciones de 1854 en el cantón del Tesino, tras denuncias de violencia e intimidación de los votantes.