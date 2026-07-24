Despiden a alcalde asesinado en México en medio de un gran dispositivo de seguridad

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Ciudad de México, 22 jul (EFE).- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, familiares y amigos despidieron este viernes al presidente municipal de Temoac, en el estado de Morelos (centro de México), Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado en un ataque armado el pasado 22 de julio.

Según medios nacionales estaba previsto llevar a cabo el homenaje a Lavín Romero en el interior de la presidencia municipal, donde fue asesinado por sujetos armados sin identificar, pero la Fiscalía General del Estado de Morelos lo impidió al tener bajo su resguardo dichas instalaciones.

La negativa provocó un ambiente de tensión durante la despedida, por lo que el acto se realizó en una calle contigua a la presidencia municipal de Temoac, antes de partir hacia el panteón de Huazulco, ubicado en una de las comunidades indígenas de Morelos, donde ya descansan los restos.

No era el primer incidente que sufría el alcalde: en enero de 2026, ya había sido víctima de un ataque armado en la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Morelos.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó, durante una gira de trabajo en Morelos, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que el alcalde estaba siendo investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos, entre ellos los Aparicio y los Huazulco.

García Harfuch explicó que estos grupos están relacionados con delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio, en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

Además, el secretario precisó que en las líneas de investigación contra el funcionario también se estudiaba la detención de su suegra, Andrea N., alias La Patrona, quien era tesorera municipal y había sido identificada por la fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras. EFE

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