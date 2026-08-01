Despiden a cuatro de las siete víctimas de accidente de helicóptero en oeste de Argentina

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Buenos Aires, 1 ago (EFE).- Familiares y vecinos despidieron este sábado en la provincia argentina de San Juan a cuatro de las siete víctimas que murieron el pasado miércoles al estrellarse un helicóptero que se dirigía a colaborar en el combate de un incendio forestal en la vecina provincia de La Rioja.

El cortejo fúnebre partió desde la Catedral de San Juan y recorrió distintas calles de la capital provincial hasta el cementerio principal, donde recibieron el último adiós Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.

La caravana fue acompañada por familiares, amigos, integrantes de las fuerzas de seguridad y numerosos vecinos, que aplaudieron el paso de los féretros en reconocimiento a la labor de los cuatro funcionarios, fallecidos cuando viajaban hacia la ciudad de Chilecito para colaborar en las tareas de combate de un incendio forestal.

El homenaje incluyó una guardia de honor y ofrendas florales enviadas por organismos públicos y particulares. Tras la ceremonia, los féretros fueron trasladados a una cripta para un acto privado antes de la inhumación.

Los restos de Rubén Castro serán trasladados posteriormente a la localidad de Jáchal, en el norte de San Juan, donde será sepultado.

En tanto, las despedidas del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta fueron organizadas por separado por sus respectivas familias.

El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un helicóptero Bell 412 contratado por la AFE se estrelló en la zona del parque provincial Ischigualasto, en San Juan, por causas que aún son investigadas.

La aeronave había sido utilizada para una capacitación y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía sumarse a las tareas de control de un incendio forestal. EFE

lgu/gpv