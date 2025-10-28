Despiden en Kiev a tres combatientes colombianos caídos en combate

Kiev, 28 oct (EFE).- Decenas de soldados despidieron este martes con honores en la Catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas del centro de Kiev a tres ciudadanos colombianos caídos mientras combatían en las filas del Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas.

Entre quienes participaron en el funeral había tanto soldados ucranianos como compañeros de armas colombianos de los caídos. Algunos de ellos se arrodillaron ante los féretros, sobre los que se colocaron banderas de Ucrania y Colombia.

Se estima que miles de colombianos se han alistado en el Ejército ucraniano como soldados de fortuna. La mayoría viajan a Ucrania motivados por los sueldos de alrededor de 3.000 euros que se paga a quienes desempeñan funciones de combate en el frente.

Muchos de los colombianos que se alistan al Ejército ucraniano tienen experiencia en las Fuerzas Armadas de su país, que han librado durante décadas una guerra de intensidad variable contra las guerrillas. EFE

