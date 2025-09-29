Despiden por malversación al director de uno de los principales teatros de Moscú

Moscú, 29 sep (EFE).- El Ministerio de Cultura de Rusia despidió este lunes al empresario ruso Vladímir Kejman del cargo de director del Teatro Académico de Moscú ‘Maxim Gorki’ (MJAT), uno de los más importantes y populares de la capital rusa, acusado de malversación por la Justicia rusa.

El correspondiente decreto del Ministerio fue hecho público por la agencia TASS.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) presentó cargos contra él en julio pasado por malversación de fondos públicos durante la reconstrucción de la sala antigua del teatro.

Kejman, detenido después de que la policía registrara su domicilio, fue puesto posteriormente en libertad bajo fianza.

Las obras en la sede del teatro se había alargado durante varios años y estaba previsto que concluyeran en octubre de 2025.

El empresario fue designado director del MJAT en octubre de 2021, cargo que comparte con la dirección artística del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo, en el que trabaja desde 2007.

En 2012 la compañía de Kejman, JFC -dedicada a la venta de frutas- fue declarada en bancarrota por el Tribunal Supremo de Reino Unido en medio de un sonado caso de malversación de un empréstito multimillonario de Sberbank, el principal banco estatal ruso.

En aquella ocasión el empresario alegó que fue engañado por el director general y la expresidenta del consejo de directores de la compañía.EFE

