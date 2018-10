Los contratos de trabajo para extranjeros a menudo incluyen una serie de beneficios adicionales. Mossaz detalla que “algunos contratos de trabajo de expatriados incluyen cláusulas de cese, como el asesoramiento fiscal, el pago de los billetes de avión, los gastos de traslado o, incluso, los gastos de formación profesional. En algunos casos, el fin del contrato puede conllevar situaciones muy difíciles, como cuando, por ejemplo, el empleador ha estado pagando los gastos de los colegios privados de los hijos. Si el contrato no dice nada al respecto, la situación puede resultar complicada”.

Soy expatriado y he perdido mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Jessica Davis Plüss 03 de octubre de 2018 - 09:00 Cada año miles de personas llegan a Suiza a trabajar en las más de 25 000 multinacionales que operan en el país. Quedarse sin trabajo es una situación complicada. Pero puede resultar fatal si sucede en un país extranjero. El anuncio de que Novartis planea reducir unos 2 200 puestos de trabajo para el año 2020 es una advertencia para muchos extranjeros que trabajan en grandes multinacionales helvéticas. Alrededor del 70% de los empleados de Novartis en Suiza no son de nacionalidad suiza. Muchos trabajadores extranjeros con cualificación forman parte de un grupo privilegiado en Suiza: no tienen que hacer colas para obtener un permiso, gozan de buenos beneficios por traslado, también de una compensación atractiva que les ayuda a que la vida en un país extranjero les resulte más cómoda. Pero perder el trabajo siendo expatriado puede ponerlo todo patas arriba. A menudo, dependen del empresario para todo: desde el permiso de residencia en el país, hasta la vivienda o los gastos de los estudios de sus hijos. Los despidos colectivos o masivos son cuestiones jurídicas muy delicadas y tienen importantes consecuencias prácticas, especialmente en el caso de los extranjeros que vienen al país a trabajar. Las políticas y prácticas también pueden variar considerablemente según las empresas, así como la antigüedad del empleado y la duración del servicio. ¿Me quedo o me voy? ¿Puedo quedarme en Suiza?, es una de las preguntas más importantes que se hacen los extranjeros que pierden su trabajo. Y es que muchos extranjeros tienen permisos L (de corta duración) o B (residencia) vinculados a su empleo. Lo cual significa que, si son despedidos, pierden su permiso de residencia. Los ciudadanos de la UE/EFTA pueden quedarse en el país durante tres meses para buscar otro empleo. Ese plazo puede ampliarse a menudo. Otras nacionalidades tienen restricciones mayores. Según la Secretaría de Estado de migración, los ciudadanos no comunitarios pueden permanecer en el país durante 30 días después de que las autoridades reciban información sobre el despido de la persona, incluso si el permiso indica que es válido durante un período de tiempo mayor. Este plazo puede prorrogarse con el permiso de las autoridades cantonales. Y a menudo lo es si la persona recibe prestaciones por desempleo. Si no es capaz de encontrar un nuevo empleador que esté dispuesto a solicitar un permiso a su favor, la persona tendrá que abandonar el país. También deberán hacerlo los miembros de la familia que tienen un permiso de residencia basado en la reunificación familiar. ¿Tengo derecho a algún tipo de subsidio de desempleo? Los extranjeros tienen derecho a prestaciones de desempleo similares a las de los suizos siempre que cumplan determinados criterios. Nicolas Mossaz, socio del bufete de abogados Ochsner & Associés de Ginebra, dice que “para recibir prestaciones por desempleo, por regla general, hay que haber ejercido una actividad remunerada por la que se han pagado cotizaciones como mínimo durante 12 meses en los dos años anteriores al desempleo”. Estas prestaciones pueden ser de una cuantía importante. Mossaz explica que la cantidad, en general, equivale al 70% de la cuantía máxima asegurada, 12 350 francos suizos al mes (12 750 $). Para recibir estas prestaciones, hay que informar al centro regional de empleo (RAV). ¿Qué debo esperar de mi empresa? No existen requisitos legales sobre el contenido de un plan social, pero algunos empresarios cubren un plan de recolocación en el que el empleado recibe asesoramiento y apoyo para ayudarle a salir de la empresa y entrar en el mercado laboral “local” suizo. A menos que el contrato así lo indique, algo bastante inusual, no hay obligación de indemnizar por despido, según señala Mossaz. La cantidad, habitualmente, depende de la edad de la persona y de los años de servicio en la empresa. ¿Qué hay de los beneficios adicionales? Los contratos de trabajo para extranjeros a menudo incluyen una serie de beneficios adicionales. Mossaz detalla que “algunos contratos de trabajo de expatriados incluyen cláusulas de cese, como el asesoramiento fiscal, el pago de los billetes de avión, los gastos de traslado o, incluso, los gastos de formación profesional. En algunos casos, el fin del contrato puede conllevar situaciones muy difíciles, como cuando, por ejemplo, el empleador ha estado pagando los gastos de los colegios privados de los hijos. Si el contrato no dice nada al respecto, la situación puede resultar complicada”. ¿Es usted extranjero y ha perdido su trabajo? Comparta su historia con nosotros.