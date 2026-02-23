Despliegue de 2.000 soldados en Jalisco para reforzar seguridad tras muerte de El Mencho

2 minutos

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- Al menos 2.000 elementos militares más se han desplegado este lunes en el estado de Jalisco (oeste de México) para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en una operación militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gobernador estatal, Pablo Lemus.

Lemus afirmó que su gobierno está trabajando “fuertemente” en recuperar de forma paulatina la normalidad en el estado.

“El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, mañana, pueda estar trabajando al 100 % el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos”, aseveró.

El domingo, Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales mexicanas con apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Lemus pidió a la población actuar con “mucha seriedad, con mucha prudencia” y recordó que se cancelaron eventos masivos en el estado hasta nuevo aviso, además de la suspensión de clases presenciales.

“Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 miembros del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayor parte en Jalisco.

Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países. EFE

csr/afs/fpa