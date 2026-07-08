Despliegue de armas nucleares en el Báltico no aumentará la seguridad, alerta el Kremlin

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Moscú, 8 jul (EFE).- El deseo de los países del Báltico, en particular Lituania, de emplazar armas nucleares en su territorio, no añadirá seguridad esta región, sino que por el contrario obligará a Rusia a tomar medidas para garantizar su propia seguridad, alertó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«A diferencia de lo que esperan estos países que toman estas decisiones, eso no incrementará su seguridad. Por el contrario, incrementará considerablemente el peligro para ellos ya que se tomarán medidas de respuesta en contra de ellos, para que podamos garantizar nuestros intereses», dijo en su rueda de prensa telefónica diaria.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, propuso la semana pasada eliminar la prohibición constitucional del despliegue de armas nucleares en el territorio nacional, de manera que el país báltico, con frontera con Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado, pueda contribuir a la disuasión nuclear.

Peskov recordó que «Finlandia tomó una decisión similar» anteriormente.

«Por lo visto los países bálticos emprenderán la carrera para tomar la misma medida», dijo.

Para lograr el emplazamiento de armas nucleares en Lituania, las autoridades de este país deberán modificar la Constitución, que actualmente establece que las armas de destrucción masiva y las bases militares extranjeras no pueden ubicarse en territorio lituano.

La Constitución de Lituania exige que la propuesta sea aprobada en dos ocasiones por al menos 94 de los 141 miembros del Parlamento, con un intervalo mínimo de tres meses entre ambas votaciones.EFE

mos/jgb