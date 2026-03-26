Destacan en Ecuador la migración circular como mecanismo transformador para el desarrollo

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Quito, 26 mar (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Jaime Saavedra, destacaron este jueves, en Quito, que los programas de migración circular son un mecanismo transformador, capaz de generar desarrollo compartido entre países de origen y de destino.

Lo hicieron durante el conversatorio titulado ‘El futuro de la migración laboral y la movilidad del talento humano en América Latina’, en el que participaron también delegados de España, República Dominicana y Colombia, así como representantes del sector privado, y aliados estratégicos, comprometidos con una movilidad humana segura, ordenada y regular.

Sommerfeld comentó que ante los desafíos migratorios de «gran magnitud» que enfrenta América Latina, la respuesta no puede limitarse a la gestión de flujos, sino que debe implicar también gobernanza, liderazgo regional y soluciones «que pongan a las personas en el centro».

Recordó que Ecuador constituyó en noviembre 2022 la Oficina Técnica de Migración Circular y en enero de 2025 institucionalizó la Dirección de Migración Circular, con lo que consolidado la migración laboral circular «como política pública sostenible y de largo plazo, no como iniciativa pasajera, sino como un compromiso de Estado».

Según la canciller, ahora avanzan en acuerdos de movilidad laboral con España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Israel, Hungría, Emiratos de Árabes Unidos y Australia, en áreas de mecánica industrial, electrónica, torneros, fresadores, profesionales de servicios y licenciados de enfermería.

Ecuador se posiciona así «como un socio confiable en la construcción de soluciones de talento a escala internacional», dijo al comentar que ya en 2001 suscribió con España el acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, que abrió el camino a los programas de migración laboral regular entre ambos países.

Señaló que en 2026 cuentan ya con 555 ofertas de empleo formalmente concretadas y apuntó que la migración circular es un activo estratégico capaz de transformar vidas, fortalecer familias y construir un tejido productivo en ambos lados de la ecuación.

Saavedra enfatizó el inmenso reto que tiene América Latina de asegurar oportunidades laborales a millones de jóvenes.

«Lamentablemente, todavía en nuestra región solo una minoría de jóvenes tiene un empleo formal o de alta productividad», dijo al destacar la importancia de una mayor inversión en las capacidades de la gente en múltiples ámbitos, basada en la educación y la formación técnica, y con la participación de todos los sectores.

El BM «está comprometido con el destino de los jóvenes de América Latina y dispuestos a trabajar con los gobiernos de la región en programas de migración circular», recalcó.

El embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, enfatizó en el papel del Fondo español para América Latina y Caribe, que tiene como objetivo apoyar a los países de la región en el diseño e implementación de políticas públicas eficaces en ámbitos clave para el desarrollo económico y social.

A través de este fondo, gestionado por el BM, España pretende impulsar la generación de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica en áreas diversas, entre ellas, la movilidad laboral.

Resaltó que el objetivo no debe limitarse a la creación de empleo en términos cuantitativos, sino avanzar decididamente hacia la promoción de la calidad del trabajo.

Además, consideró fundamental aprender de las experiencias institucionales en materia de políticas migratorias y destacó el papel del sector privado en los procesos. EFE

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