Destacan importancia de los ‘Caminos andinos’ para posicionar a región en turismo global

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(Corrige el nombre del secretario general de la CAN.Bien: Gonzalo Gutiérrez)

Quito, 9 jun (EFE).- Autoridades, expertos en turismo y organismos internacionales reunidos este martes en el I Foro Andino de Turismo, realizado en Quito, destacaron la importancia de los ‘Caminos andinos’ para mejorar el posicionamiento de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como un multidestino regional turístico a nivel global.

‘Caminos andinos’ -la primera marga turística regional, presentada el año pasado en Colombia- es una travesía compuesta por 16 caminos o rutas, que conectan 42 destinos emblemáticos dentro de las cuatro naciones andinas.

La plataforma de ‘Caminos andinos’ ofrece información relacionada con cultura, naturaleza, gastronomía y artesanías, así como comunidades ancestrales y ruralidad.

En ‘Caminos andinos’, la región también viene trabajando con ocho países observadores, con dos de los cuales (China y Marruecos) están por finalizar la traducir de la plataforma al mandarín y al árabe, mejorando la posibilidad de expandir información de la región a esos mercados.

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, que participa en Quito en el I Foro Andino de Turismo, recordó que China es uno de los principales emisores de turismo en la actualidad.

Recuperación del turismo

‘Caminos andinos’ es uno de los proyectos con los que se busca la reactivación del turismo en la región después de la pandemia de la covid 19.

«Estamos recuperando los números de los cuatro países. Colombia ya alcanzó el nivel pre-covid; Ecuador, Perú y Bolivia todavía estamos en este esfuerzo. Sin embargo la visión de este año es muy promisora», dijo.

Apuntó que el crecimiento del turismo mundial global será de alrededor del «3,2 % el año 2026. En la Comunidad Andina va a ser más del 4 %», con Ecuador a la cabeza con una expansión proyectada el 11,6 %, seguido de Bolivia con el 10.3 %

El secretario general de la CAN avanzó que para impulsar el turismo se trabaja en la posibilidad del incremento de vuelos regionales y subrayó que la eliminación de pasaportes y visas para nacionales de la región ayudan a dinamizar el turismo.

Gabriela López, responsable de Turismo de la CAN, detalló que en 2025 hubo 12 millones de visitantes no residentes en la región, y anotó que el sector del turismo está compuesto en un 80 % por medianas y pequeñas empresas.

Asimismo, indicó que la actividad generó cuatro millones de empleos y contribuyó al Producto Interno Bruto (PIB) en un 2,5 %.

Avanzó que para 2026 hay mejores expectativas con un posible crecimiento de turistas de entre el 6 y 11 %.

Para el subsecretario ecuatoriano de Regulación y Control del viceministerio de Turismo, Gustavo González, las naciones andinas, además de una geografía común, comparten una «riqueza cultural extraordinaria, ecosistemas únicos y pueblos que han sabido preservar saberes y tradiciones», una identidad común sobre la que se construye ‘Caminos andinos’.

De su lado, Ignez Trístao, representante en Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comentó que la región andina se distingue por una «combinación excepcional, una riqueza única en biodiversidad, un patrimonio cultura diverso, civilizaciones milenarias y territorios que integran la Amazonía, los Andes y el Pacífico».

Sin embargo, subrayó, que «la región capta únicamente cerca del 6 % del turismo internacional, por lo que, para aprovechar su enorme potencial, se requiere insertarla en los mercados globales y reducir ciertas barreras. EFE

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