Destacarán filantropía de Donna Karan en gala benéfica en Nueva York por juventud latina

Nueva York, 8 oct (EFE).- La modista Donna Karan será homenajeada y premiada por su trabajo humanitario este jueves en Nueva York durante la gala benéfica de la ONG Glasswing, que recauda fondos para sus proyectos para niños y jóvenes latinoamericanos.

De acuerdo con la cofundadora y presidenta de la organización, Celina de Solá, Karan, de 77 años, será reconocida por su trabajo humanitario a través de la fundación Urban Zen, que estableció en 2007 y que durante años ha apoyado económicamente la labor de Glasswing.

Glasswing, fundada hace 18 años y con sede central en El Salvador, destinará la recaudación de la gala a proyectos en favor de la juventud latina en comunidades pobres en doce países de América Latina, el Caribe y Nueva York, así como trabajos en educación, inclusión económica y salud.

De Solá destacó que Glasswing y Karan comparten su pasión por la mejora de la salud mental y que se han comprometido con promover el bienestar del personal sanitario, de educadores y otros trabajadores de primera línea en las comunidades donde trabajan.

Recordó que Urban Zen fue creado para preservar la cultura, integrar el enfoque mente-cuerpo-espíritu en la atención médica y transformar la educación, y que desde entonces su programa de terapia integrativa ha formado a más de 700 terapeutas en EE.UU.

También, tras el terremoto en Haití en 2010, impulsó un centro de educación vocacional junto a la Clinton Global Initiative y la Parson School of Design.

«Entre el trabajo de filantropía de Karan está el de salud mental, que nosotros hacemos mucho, de apoyar a trabajadores de salud para que puedan cuidar a otros. Ella también ha trabajado con hospitales (en EEUU) para que su personal esté bien», indicó De Solá a EFE.

Ese trabajo con el personal médico consiste en formar sobre el impacto del estrés y el trauma en la salud mental, para entender que el entorno en que vive una persona, y un niño, afecta a su comportamiento y así brindar un mejor servicio de salud.

«Se reduce el estigma y no se juzga por su comportamiento», indicó De Solá.

Explicó que ha acordado trabajar junto a la diseñadora en el área de la salud y además con estudiantes a los que Glasswing brinda servicios en Nueva York, que están interesados en la moda. «Queremos sumar esfuerzos», afirmó.

En la gala también TelevisaUnivisión será distinguida, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, por el trabajo que realiza por la comunidad latina e impulsar el cambio social.EFE

