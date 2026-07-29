Destituida ex primera ministra de Bangladés promete regresar pese a condena a muerte

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La fugitiva ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, destituida en un alzamiento popular encabezado por estudiantes, aseguró a la AFP que está decidida a regresar este año a su país, pese a estar condenada a muerte allí.

Hasina fue depuesta en agosto de 2024 por un alzamiento popular que puso fin a sus 15 años de gobierno autoritario, y huyó en helicóptero a India mientras las multitudes invadían su palacio.

Según la ONU, unas 1.400 personas murieron en la represión de los manifestantes cuando Hasina intentaba aferrarse al poder.

En noviembre, una corte penal de Daca declaró a la exgobernante culpable de crímenes contra la humanidad y la sentenció a la horca. Pese a ello, Hasina asegura querer volver a su país.

«Me podrían matar. Me podrían arrestar. Me podrían enviar a prisión», declaró Hasina, de 78 años, al responder por correo electrónico las preguntas de la AFP.

«Soy plenamente consciente de mi destino. Aun así, quiero regresar porque mi pueblo me llama».

Grupos de derechos humanos acusaron al gobierno de Hasina de numerosos abusos, como asesinato de rivales, supresión de partidos opositores, manipulación de las cortes y elecciones parcializadas.

Hasina defendió su gobierno al afirmar que las denuncias en su contra son «campañas con intención política» y calificó la condena en su contra como una «venganza política disfrazada de legalidad».

La ex primera ministra, radicada en un lugar secreto de India, insistió en que no enfrenta presión para regresar.

Las relaciones entre India y Bangladés se tensaron durante la administración interina que asumió el poder tras la caída de Hasina, pero se estabilizaron desde la llegada del actual primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, en febrero.

Daca solicitó formalmente la extradición de Hasina. Nueva Delhi ha dicho que la tiene «bajo evaluación».

Hasina aseguró que el tema «no tiene conexión» con su decisión de regresar.

«Puedo decir que me estoy quedando en India con el debido respeto y dignidad», afirmó.

«Las autoridades indias no han discutido la extradición conmigo. Yo misma decidí regresar a mi país», sostuvo.

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