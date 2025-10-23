Destituido el alcalde de una ciudad rusa vecina de Moscú por posibles ingresos ilícitos

1 minuto

Moscú, 23 oct (EFE).- El alcalde de Riazán, capital regional de medio millón de habitantes cercana Moscú, fue apartado del cargo este jueves mientras se investigan sus posibles ingresos ilícitos.

«Debido a la investigación del Comité Anticorrupción de la Región de Riazán sobre la exactitud e integridad de la información sobre gastos, ingresos y bienes, (…) Vitali Artiómov ha sido suspendido del cargo como jefe de la administración de la ciudad de Riazán», informó la Duma o cámara de diputados municipal.

La sanción es efectiva hasta el fin de la investigación, el 20 de diciembre de 2025, inclusive.

Los medios locales señalan que Artiómov, de 57 años, cuenta con ingresos de millones de rublos cuyo origen se desconoce.

Anteriormente, el alcalde había tenido problemas de administración que no quiso comunicar a su jefe regional, Pável Malkov, sobre todo con la gestión de residuos.

Artiómov fue nombrado alcalde el 23 de noviembre de 2023 ante la renuncia de su predecesora, Elena Sorókina.

Ya había estado al frente de la ciudad en 2010 hasta que renunció en 2014 sin previo aviso.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania son numerosos los altos funcionarios y generales rusos que han sido destituidos y procesados por corrupción. EFE

mos/psh