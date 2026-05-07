Destituyen a un alcalde en Perú por ordenar que un vigilante municipal cuidara a su perro

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Lima, 7 may (EFE).- El alcalde de la ciudad peruana de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, fue destituido por haber dispuesto que un vigilante del municipio cuidara y paseara a su perro, lo que fue considerado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como un aprovechamiento indebido de fondos públicos.

Por cuatro votos contra uno, el pleno del JNE ordenó la destitución de Rivera, al anular un acuerdo del consejo municipal de Arequipa que rechazaba una solicitud de vacancia (destitución) del cargo para el que fue electo para el periodo 2023-2026.

El máximo órgano electoral del país argumentó que el alcalde realizó una contratación «simulada» bajo la figura de vigilante, cuando supuestamente el fin real era el cuidado de su mascota con el dinero de las arcas municipales, con un sueldo de 4.800 soles (unos 1.380 dólares) al mes.

«Le asignó funciones personales reiteradamente, y no dispuso medida alguna para cese de la misma, sino contrariamente la consintió y estimuló -para su beneficio- con una contratación adicional del citado proveedor», señaló el JNE en su resolución.

Medios locales que tuvieron acceso a la investigación indicaron que fueron incorporados a la pesquisa videos y fotografías del trabajador paseando dentro del recinto municipal a ‘Flechita’, al que el exalcade considera como a uno de sus hijos en una entrevista.

«(Esto) denota que no protegió los bienes municipales ni el interés general, sino más bien obtuvo una ventaja en particular que fue su bien propio, lo cual expresa un indebido favorecimiento al burgomaestre y, por ende, la existencia de un conflicto de intereses», concluyó. EFE

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