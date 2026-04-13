Destituyen al responsable de la inspección laboral en Brasil en medio de acusaciones

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São Paulo, 13 abr (EFE).- El Ministerio de Trabajo de Brasil destituyó este lunes al secretario de Inspección del Trabajo, responsable por la elaboración del registro de empleadores sancionados por trabajo análogo a la esclavitud, en medio de un clima de acusaciones por supuestas interferencias políticas en el armado de esta lista.

La Asociación Nacional de Auditores Fiscales del Trabajo (Anafitra) relacionó la dimisión de Luiz Felipe Brandão de Mello a la inclusión de la montadora china BYD en la lista sucia de trabajo esclavo por parte del Gobierno brasileño a inicios de este mes.

Brandão fue destituido «por cumplir la ley» y eso pone de manifiesto una escalada de la injerencia política del ministerio en la inspección del trabajo, según el comunicado de la asociación, citado por el periódico Folha de São Paulo.

Los auditores han denunciado en reiteradas oportunidades que el ministerio interviene de forma recurrente para proteger a empresas en los procesos de inclusión al registro de infractores.

Consultada por EFE, la cartera de Trabajo brasileña calificó el cese del funcionario como un «acto administrativo de gestión» y declinó comentar las denuncias de Anafitra sobre la falta de autonomía técnica en la elaboración del registro.

La inclusión de la gigante china al registro de trabajo esclavo llegó año y medio después de que las autoridades rescataran a más de un centenar de obreros chinos empleados por una empresa contratista que construía una gran fábrica de BYD en el estado de Bahía.

Según los inspectores, los alojamientos de los trabajadores no contaban con colchones y carecían de suficientes baños, mientras que los alimentos no estaban almacenados de forma adecuada.

Además, la empresa contratista retenía el 60 % de los salarios, guardaba el pasaporte de los empleados e imponía jornadas de trabajo «agotadoras» de hasta 10 horas diarias y sin días de descanso regulares.

Tras la inspección, BYD rescindió el contrato con el Grupo Jinjiang, responsable por las obras, y afirmó que no tolera «faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana».

Pese a las explicaciones, los inspectores aseguraron que los trabajadores rescatados estaban «directamente subordinados» a BYD e inseridos en la «dinámica operacional» de la empresa.

Unos días después de su inclusión en el registro, y por pedido de la empresa, un tribunal retiró de forma cautelar a BYD del registro de infractores hasta que se resuelva el proceso judicial.

La inclusión en la lista sucia, que es actualizada semestralmente y en la que aparecen más de 600 empresas de todos los ramos, permite que bancos restrinjan el acceso a crédito. EFE

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