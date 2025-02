Destituyen del cargo a militar de alto rango tras divulgación chats con diputado fallecido

Asunción, 26 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, ha destituido del cargo a un alto rango del Ejército, luego de que iniciara una investigación por la divulgación de unos presuntos chats en los que el militar al parecer ofrece pistolas a un diputado que falleció en agosto pasado y que resultó salpicado por denuncias de supuesta corrupción judicial.

González señaló a periodistas que el coronel Luis Apesteguía dejó de ser el portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo militar conformado por personal de élite de las Fuerzas Armadas que realizan operaciones conjuntas con la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El comandante de la Fuerza Militar, general César Moreno, decidió el «traslado» de Apesteguía desde el Comando de Operaciones y Defensa Interna (Codi) al Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, luego de haber analizado un informe que presentó el militar, indicó el ministro.

En su reemplazo asumió el cargo de vocero de la FTC el coronel Germán Aguilera, «por el perfil adecuado que tiene, por la rectitud de su conducta», según González.

El titular de Defensa recalcó esta jornada que la Justicia militar abrió una carpeta de investigación tras la revelación de supuestas conversaciones vía WhatsApp de Apesteguía con el diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido en agosto de 2024 durante un allanamiento a su vivienda, y que fueron difundidas por el diario ABC Color.

González aclaró que el procedimiento no implica que Apesteguía esté «imputado ni acusado» sino que investigarán la «implicancia de sus dichos» en los presuntos chats.

«Yo estoy seguro que la Justicia militar en breve va a tener una respuesta a esta situación», confió el ministro.

En unas supuestas conversaciones del 26 de enero de 2022, difundidas por ABC Color, Apesteguía habría ofrecido a Gomes, que era presidente de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), dos armas de fuego de la marca Sig Sauer.

Apesteguía, por su parte, reconoció el lunes a la radio ABC Cardinal que mantuvo el diálogo con Gomes a quien -dijo- le ofreció «una pistola totalmente legal, documentada» que le había ofrecido «un camarada».

«Se debe hacer un informe institucional para que no ocurran estas cosas. Yo no tengo ningún problema. Un ‘mea culpa’ que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir esto porque en cierto modo nos desprestigia un poco», admitió esta jornada el ministro al referirse a los chats.

También resultó salpicado en el escándalo el comandante del Batallón de Inteligencia Militar, Carlos Casco, quien al parecer intercambió mensajes con Gomes en noviembre de 2022 en los que, según ABC Color, le habría pedido al líder gremial 1,8 millones de guaraníes (unos 227 dólares al cambio actual) para «un pequeño festejo» por el «día de la infantería».

Al respecto, González dijo que analizaron la situación de Casco y decidieron mantenerlo en el cargo, al considerar que «su trabajo es bueno».

«Por ahora el coronel Casco goza de nuestra confianza», subrayó.

La divulgación de otros presuntos chats hallados en un celular de Gomes derivaron en un escándalo después de que el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal denunciara que halló indicios de una supuesta «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» que al parecer involucran a jueces, legisladores y fiscales. EFE

