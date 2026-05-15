Destituyen por presunto maltrato psicológico a seleccionadora de gimnasia en México

2 minutos

México, 15 may (EFE).- La Federación Mexicana de Gimnasia y el Comité Olímpico Mexicano anunciaron este viernes la destitución de Blajaith Aguilar como entrenadora del equipo de gimnasia rítmica ante las denuncias por presunto maltrato psicológico y violencia emocional presentadas el jueves por cinco deportistas.

La decisión fue tomada tras una reunión entre directivos de la Federación (FMG) y el Comité (COM) y las atletas denunciantes: Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer.

Las deportistas integraron el equipo que alcanzó una clasificación sin antecedentes a unos Juegos Olímpicos, los de París 2024.

Las gimnastas argumentaron que sienten vulnerables y denunciaron presuntas afectaciones emocionales derivadas de los entrenamientos.

«Estamos hablando porque no podemos seguir guardando silencio; somos atletas pero también somos humanos estamos viviendo con preocupación y miedo sobre nuestro futuro», manifestó públicamente Julia Gutiérrez junto a sus cuatro compañeras.

«Hoy tenemos miedo, miedo de ser sacadas del proceso, de perder años de esfuerzos y trabajo; de no poder representar al país en próximas competencias y que hablar repercuta en nuestras carreras; también de no poder cumplir sueño de competir en Juegos Olímpicos», agregó Gutiérrez.

El COM explicó que se perdió «la confianza» entre las atletas y la entrenadora, y que con la separación del cargo avanzan las investigaciones correspondientes.

La FMG informó de que recibió una carta de solicitud de retiro voluntario de la entrenadora para concentrarse en su proceso de defensa.

El equipo de gimnasia rítmica de México obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. En la actualidad se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

«La situación será atendida conforme a lo previsto en el Protocolo de Atención, Salvaguarda y Protección de las Personas Participantes de la Gimnasia, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la confidencialidad y la imparcialidad», precisó la Federación. EFE

as/gb/hbr