Destruyen 21 campamentos de minería ilegal en zona andina del norte de Ecuador

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Quito, 1 jun (EFE).- Los militares ecuatorianos destruyeron 21 campamentos de minería ilegal en la provincia andina de Imbabura, en la zona norte del país, afectando en más de 130.000 dólares a las estructuras criminales, según los cálculos del Ministerio de Defensa Nacional.

Además de los campamentos, los militares destruyeron una importante infraestructura utilizada para actividades de minería ilegal, afectando directamente su capacidad logística y operativa, señaló este lunes el Ministerio de Defensa.

Durante la operación destruyeron molinos trituradores, bombas de agua, generadores eléctricos, cocinas artesanales para fundir oro, piscinas de sedimentación, antenas satelitales y otros equipos empleados para la extracción ilícita de minerales.

La operación se ejecutó en los sectores El Cristal, Santa Rosa del Valle y San Pedro, localidad de La Merced de Buenos Aires, en el municipio de Urcuquí.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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