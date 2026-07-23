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Destruyen 3 toneladas de marihuana y centro de producción en zona entre Paraguay y Brasil

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Asunción, 23 jul (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay reportó este jueves la destrucción de unas tres toneladas de marihuana y la erradicación de 8,5 hectáreas de ese cultivo durante un operativo en el que fueron descubiertos diez campamentos clandestinos para procesar estupefacientes en una zona rural del departamento de Amambay (norte), fronterizo con Brasil.

En un comunicado, la Senad indicó que el procedimiento tuvo lugar en la localidad de Umbú, perteneciente al distrito (municipio) de Capitán Bado, y contó con el apoyo de la Fiscalía.

Los agentes antidrogas destruyeron los campamentos precarios, tres toneladas de marihuana picada, 500 kilos de marihuana en proceso de secado y 45 kilos de semillas de la planta.

Además, erradicaron de forma manual 8,5 hectáreas de cultivos de marihuana.

Paraguay es considerado desde hace años un importante país de tránsito de cocaína con destino a Europa y uno de los principales productores de marihuana de Suramérica, una actividad concentrada principalmente en los departamentos fronterizos con Brasil, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).EFE

nva/lb/gpv

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