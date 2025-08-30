The Swiss voice in the world since 1935

Destruyen diez hectáreas de cultivos de marihuana en el norte de Paraguay

Asunción, 30 ago (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay destituyó este sábado diez hectáreas de cultivos de marihuana y localizó un campamento utilizado como centro logístico en el departamento de Canindeyú (norte), fronterizo con Brasil.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Yby Pyta donde las autoridades detectaron y destruyeron «extensas parcelas de marihuana utilizadas para el acopio y procesamiento de la droga», indicó la Senad en un comunicado de prensa.

Las diez hectáreas de plantaciones estaban en etapa de cosecha y crecimiento, detalló la Senad, que calculó que «equivalen a unas 30 toneladas de marihuana anuladas».

También encontraron «un campamento precario utilizado para la logística criminal», agregó la autoridad antidrogas.

La Senad destacó que esta intervención «refuerza la presión estatal» en zonas rurales de Canindeyú, donde «organizaciones criminales buscan expandir la producción ilícita».

Asimismo, apuntan a proteger los bosques afectados por la deforestación relacionada con el cultivo de marihuana.EFE

