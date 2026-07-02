Destruyen en Paraguay 1,7 toneladas de marihuana en zona rural fronteriza con Brasil

Compartir

1 minuto

Asunción, 2 jul (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay destruyó este jueves 1,7 toneladas de marihuana hallados en un campamento clandestino ubicado en una zona rural del departamento de Amambay (norte), fronterizo con Brasil.

Agentes especiales de la Senad intervinieron en un establecimiento rural del municipio de Bella Vista, donde detectaron «un campamento clandestino acondicionado para el acopio y procesamiento de marihuana», indicó la entidad antidrogas en un comunicado.

Las autoridades consideran que la carga, que fue destruida durante el operativo, tendría como destino el mercado brasileño donde podría costar unos 250.000 dólares.

En el campamento se hallaron 1.490 kilos de marihuana picada, 230 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 24 paquetes, y herramientas usadas para la producción del estupefaciente, según la Senad.EFE

nva/nvm