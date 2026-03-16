Destruyen en Paraguay 18 hectáreas de cultivos de marihuana en zona limítrofe con Brasil

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Asunción,16 mar (EFE).- Agentes paraguayos destruyeron 18 hectáreas de cultivos de marihuana y seis campamentos para el acopio y producción de estupefacientes durante un operativo en una zona rural en el departamento de Amambay (norte), limítrofe con Brasil, informó este lunes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación se desarrolló entre el viernes y el domingo último en una zona rural del municipio de Bella Vista Norte, indicó la Senad en un comunicado.

Los funcionarios descubrieron seis campamentos clandestinos que eran utilizados para «la producción y acopio de la droga», cuyo destino final, según información de inteligencia de la Senad, sería «principalmente» el mercado brasileño.

La Senad estimó que en 54 toneladas de marihuana la producción de las plantaciones destruidas.

Igualmente, calculó en cerca de 2 millones de dólares el «perjuicio económico» para las estructuras del narcotráfico vinculadas a los cultivos erradicados.EFE

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