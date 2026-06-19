Destruyen en Paraguay 53,7 toneladas de marihuana en zona fronteriza con Brasil

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Asunción, 19 jun (EFE).- Las autoridades paraguayas destruyeron unas 53,7 toneladas de marihuana tras un operativo en una localidad rural del departamento de Amambay (norte), fronterizo con Brasil, donde además eliminaron 16 campamentos clandestinos usados para centros logísticos del estupefaciente, informó este viernes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En un comunicado, la Senad indicó que con a integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), una unidad de las Fuerzas Armadas, lograron desmantelar el jueves «un importante complejo de producción de marihuana de características industriales» en la localidad Colonia Estrella, del municipio de Pedro Juan Caballero.

En los campamentos, las autoridades hallaron 35.000 kilos de marihuana prensada y «lista para su comercialización» y 18.750 kilos de marihuana picada almacenada en bolsas, detalló la nota.

Estos hallazgos, según la Senad, dejan en evidencia «una estructura de producción a gran escala presuntamente vinculada a organizaciones criminales del Brasil».

Además, las autoridades encontraron 35 gatos hidráulicos, 28 prensas y 35 zarandas, consideradas una «infraestructura clave para el procesamiento» de marihuana, añadió el comunicado.

La Senad estimó que la destrucción de las 53,7 toneladas de marihuana generó una pérdida económica para las organizaciones criminales de aproximadamente de 8 millones de dólares, si se toma en cuenta el valor de la droga en Brasil.

La destrucción de las evidencias se realizó en el lugar por disposición judicial, informó la Fiscalía.EFE

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