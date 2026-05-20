Destruyen en Paraguay casi ocho toneladas de marihuana destinadas al mercado brasileño

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Asunción, 20 may (EFE).- Agentes en Paraguay se incautaron y destruyeron unas 7,9 toneladas de marihuana durante una operación en la que hallaron en una zona boscosa del departamento de Amambay (norte) siete campamentos clandestinos para procesar el estupefaciente con destino a Brasil, informó este miércoles la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación, en la que participaron integrantes de la Senad, del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público, tuvo lugar en la localidad de Colonia Potrero Sur.

En total, indicó la Senad en un comunicado, se detectaron y destruyeron siete campamentos interconectados donde estaban almacenados 7.940 kilos de marihuana.

La mayoría de la carga estaba «acondicionada y prácticamente lista para su traslado hacia estructuras de tráfico transfronterizo», agregó la nota, que dio cuenta del hallazgo de prensas de hierro, gatos hidráulicos y otros elementos para el procesamiento de la droga.

En los campamentos fueron descubiertos igualmente alimentos, colchones, enseres personales y herramientas para -según la entidad antidrogas- sostener de «forma permanente las operaciones ilícitas».

La Senad estimó que la destrucción de la carga de marihuana y los campamentos ocasionó un perjuicio a las organizaciones del narcotráfico que supera el millón de dólares.EFE

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