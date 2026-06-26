Detectan en Paraguay registro irregular de títulos universitarios presuntamente falsos

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Asunción, 26 jun (EFE).- El ministro paraguayo de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó este viernes que detectaron un esquema de registro irregular de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior presuntamente falsos, tras realizar una auditoría que derivó en la apertura de sumarios administrativos a 283 funcionarios públicos.

En un video publicado en redes sociales, Ramírez se refirió a los hallazgos iniciales de una auditoría parcial de 10 días al Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUES), una plataforma en la que se valida la información académica de los alumnos del sistema educativo paraguayo.

La investigación, según el ministro, detectó que más de 500 usuarios o personas «extrañas» tuvieron «un acceso irregular» a la plataforma en horarios inusuales o sin autorización, que generaron cerca de «130.000 actuaciones o registros dentro del sistema» RUES.

De ese total, más 60.000 acciones virtuales sirvieron para «validar informes o permitieron el registro de títulos», subrayó Ramírez, al destacar que los miles de registros son «una ruta de irregularidades» que investigarán con detalle.

Ramírez precisó que las 130.000 actuaciones o registros del sistema no implica la existencia de la misma cantidad de títulos presuntamente falsos.

Asimismo, el ministerio descubrió la instalación de un aparato tecnológico usado para «borrar los rastros y las huellas de las entradas» a la plataforma de gestión de títulos.

En ese sentido, Ramírez anunció que han iniciado sumarios administrativos a 283 funcionarios y que apartaron de sus cargos a cinco directores del MEC.

Por este caso, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) está realizando una inspección a al menos tres carreras universitarias, señaló el titular de Educación.

Ramírez reveló el jueves que existen más de 500 casos denunciados relacionados con supuestas irregularidades en títulos, certificaciones académicas y programas de posgrado, durante una reunión de una comisión especial del Senado que investiga la emisión de títulos presuntamente falsos.

El ministro aseguró ayer que además de los funcionarios públicos estarían involucrados personas externas al MEC, al tiempo de descartó un jaqueo del sistema informático. EFE

nva/jrh