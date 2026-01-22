Detectan en Uruguay la variante K de la influenza A H3N2

2 minutos

Montevideo, 22 ene (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Uruguay confirmó este jueves que se detectó la presencia de la variante K de la influenza A H3N2 en el país suramericano.

En un comunicado, la cartera no detalló el número de casos, aunque explicó que corresponden a personas con antecedentes de viaje al exterior.

Detalló que el país cuenta con un sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias, cuyo objetivo es «monitorear de forma continua la tendencia, intensidad y carga de la enfermedad, así como la caracterización virológica de los virus circulantes».

De acuerdo con esto, apuntó que no se lleva a cabo un seguimiento individual de cada caso de influenza, ya que «no es la contabilización caso a caso, sino la evaluación del impacto sanitario y la anticipación de necesidades asistenciales».

«En este contexto, la detección de influenza A (H3N2) se da en concordancia con la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre un aumento acelerado de la circulación de influenza estacional, particularmente del subtipo H3N2, en distintas regiones del mundo», añadió.

Este martes, un hombre de 74 años que residía hacía 40 años en España, donde contrajo el virus, se convirtió en el primer fallecido en Argentina tras haberse contagiado con la variante K de la influenza A H3N2.

El paciente había comenzado con síntomas tras su arribo a la provincia de Mendoza y fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos de la localidad de Las Heras a mediados de diciembre.

Las comorbilidades del paciente, quien tenía cáncer de próstata y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fueron determinantes en su deceso, según el Ministerio de Salud.

El último boletín epideomiológico del Ministerio de Salud de Argentina informó el pasado 20 de enero que los casos detectados ascienden a 28.

En tanto, Colombia detectó su primer caso el pasado 23 de diciembre, un día antes de que Bolivia confirmara los dos primeros casos en el país. EFE

scr/jrh