Detectan una tercera avería en superacueducto de Puerto Rico, donde miles siguen sin agua

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San Juan, 13 jun (EFE).- El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico, Luis Reinaldo González, informó este sábado de que se detectó una tercera avería en el superacueducto de la isla, donde más de 100.000 abonados siguen sin servicio de agua potable.

González indicó en un comunicado que, hasta que no completen la evaluación, no podrán determinar si será necesario extender el tiempo de reparación inicialmente estimado más allá del próximo lunes.

Este nuevo problema fue encontrado mientras personal técnico realizaba las labores de soldadura correspondientes a la reparación de la avería identificada en la línea de transmisión de 72 pulgadas del superacueducto.

Actualmente, brigadas especializadas trabajan en la evaluación de este nuevo hallazgo para determinar la magnitud de los daños y definir el alcance de las reparaciones necesarias.

«En estos momentos se realizan evaluaciones técnicas para determinar la condición de la tubería y el trabajo adicional que pudiera requerirse» una vez se compruebe la magnitud de los daños, explicó González.

También indicó que, gracias a que fue necesario vaciar la línea para llevar a cabo la intervención, los trabajos de excavación, inspección y reparación realizados durante las pasadas horas han permitido identificar otros puntos afectados en la infraestructura.

«Cada decisión y cada esfuerzo que realizamos tiene como prioridad restablecer el servicio de agua lo antes posible y reducir al máximo las interrupciones que enfrentan nuestros abonados. Nuestro objetivo es realizar una reparación completa y responsable que garantice la estabilidad y confiabilidad del sistema», añadió.

Cerca de 112.000 clientes en los municipios de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Gurabo, la zona turística de Isla Verde, Caguas, Juncos y Aguas Buenas experimentan interrupciones temporales en el servicio de agua potable.

El Departamento de Salud está inspeccionando los camiones cisterna que suplen a las comunidades afectadas y ha intensificado la vigilancia epidemiológica para detectar cualquier aumento en enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada.

Debido a esta crisis, que ahora se ha agravado pero lleva semanas afectando al área metropolitana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha activado a la Guardia Nacional para que apoye los esfuerzos de distribución de agua.

Las autoridades han anunciado, además, que se van a otorgar créditos a los abonados afectados por la interrupción del servicio en las pasadas semanas y que quedan congelados los precios del agua y otros artículos esenciales.

La infraestructura de Puerto Rico sufre décadas de abandono, falta de inversión y escaso mantenimiento, lo que está provocando estas interrupciones del servicio de agua, que se suman a los frecuentes cortes de luz, despertando cada vez más el malestar de la ciudadanía.

Ayer, la Asociación de Hoteles y Turismo denunció que la falta de acceso a agua potable «pone en peligro la viabilidad de las operaciones turísticas y comerciales», vitales para la economía de Puerto Rico, con algunos establecimientos considerando cancelar reservas. EFE

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