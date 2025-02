Detectar y expandir el talento afroasíatico es clave para potenciar la economía digital

Maria Morales

Mar Muerto (Jordania), 20 feb (EFE) .- Hay que detectar los talentos de algunos países asiáticos y africanos para facilitar su «expansión e intercambio» y así potenciar las economías digitales, afirmó en una entrevista con EFE la secretaria general de la Organización de Cooperación Digital (OCD), Deemah AlYahya.

La máxima responsable de la organización internacional centrada en potenciar el desarrollo de la economía y la industria digital se expresó así en el marco de la celebración del Foro Internacional de Cooperación Digital (IDCF, en inglés) que organiza la OCD, que se desarrolla desde el martes en las orillas del Mar Muerto, Jordania.

«(Desde la OCD) Apostamos por facilitar el intercambio transfronterizo de talentos entre nuestros Estados miembros, ya que en un país hay grandes talentos que faltan en otro, y buscamos cómo facilitar su expansión e intercambio», expresó AlYahya sobre el papel de la organización en la contribución a los mercados laborales de sus 16 países miembro, principalmente de Asia y África.

Este año, el IDCF puso el foco con especial intensidad en la necesidad de avanzar hacia la alfabetización digital, además de potenciar el papel de las mujeres en el sector; en este sentido, AlYahya indicó: «Ahora lo digital es la columna vertebral de nuestra vida cotidiana, así como de nuestra productividad y también de nuestra calidad de vida, lo digital es esencial que se enseñe y se practique a gran escala».

Por esta razón, la responsable de la OCD señaló que una de las principales misiones de la institución a la que representa es «identificar cuáles son los empleos del futuro» y ayudar a analizar todos y cada uno de los Estados miembros, en función de sus visiones y de sus planes nacionales.

Lejos de quedarse en ese primer paso, defendió que están trabajando juntamente con «los socios y el sector privado, para proporcionar el contenido adecuado y ofrecer el programa de formación que ayude y apoye en la consecución de estos objetivos».

Brecha grande en ciberseguridad

Pese a los esfuerzos, la secretaria expresó su preocupación ante el hecho de que la «brecha sigue siendo muy grande en lo que respecta a ciberseguridad» y la falta de perfiles profesionales enfocados a estos ámbitos en los países de su asociación.

«Cuantas más tecnologías emergentes aparecen, más competencias o profesionales de ciberseguridad se necesitan», afirmó.

«Y si nos fijamos en la inteligencia artificial y en su crecimiento, necesitamos infraestructuras, semiconductores… Todavía nos faltan unos 5 millones de diseñadores para 2030, no tenemos diseñadores de chips para 2030, así que no se trata de una profesión en concreto, sino de un sector transversal en el que tenemos que invertir, no para los empleos de hoy, sino para los del futuro», subrayó.

Así, AlYahya urgió a proporcionar a todos los segmentos de la población, además de profesionales que no necesariamente están relacionados con el campo de la información tecnológica, como médicos y enfermeras y profesores, la adquisición de competencias digitales y en inteligencia artificial, puesto que «la economía digital en este momento está abaratando los costes de todos los sectores, y por lo tanto la alfabetización esencial tiene que ser, tiene que haber».

La OCD, es una organización internacional formada por Baréin, Bangladés, Chipre, Yibuti, Gambia, Ghana, Grecia, Jordania, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Omán, Pakistán, Catar, Ruanda y Arabia Saudí y nueve naciones invitadas: Austria, China, Irak, Kazajistán, Polonia, Portugal y Túnez.

El IDCF se celebra cada año en un país miembro distinto, y que busca abordar los diferentes desafíos que presenta el actual panorama en la economía digital con el objetivo de desarrollar colectivamente estrategias para superarlos, además de acelerar la evolución del sector: en el 2026 el encuentro se celebrará en Kuwait y en 2027 lo acogerá Pakistán. EFE

