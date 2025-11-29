Detenida en España por ayudar a una red que cobra 10.000 dólares por introducir menores

2 minutos

Barcelona (España), 29 nov (EFE).- La policía autónoma de Cataluña (noreste de España) ha detenido a una mujer acusada de colaborar con una organización criminal que trasladaba a Europa, vía España, a menores procedentes de Somalia, a los que, a cambio de 10.000 dólares, entregan pasaportes de jóvenes del espacio Schengen con rasgos parecidos.

Según informó este sábado la policía catalana, la mujer, de 42 años y con antecedentes por hechos parecidos, fue detenida el pasado 20 de noviembre en un hotel de Barcelona, donde se alojaba con dos menores.

Ambos habían llegado a España la víspera a través del aeropuerto barcelonés del Prat.

Las víctimas de esta red pagan unos 10.000 dólares, en algunos casos, a cambio de viajar con una persona adulta que les acompaña y les facilita pasaportes de países del espacio Schengen para, así, eludir los controles de seguridad de los aeropuertos.

Los pasaportes que portaban los menores que estaban con la detenida no estaban falsificados ni manipulados, aunque correspondían a otra persona con rasgos físicos parecidos.

Además del pasaporte, la red también entrega a los menores teléfonos móviles -en ocasiones para poder estar en contacto con sus familias- y tarjetas bancarias.

En este caso, una vez los menores llegaron a España, la primera persona de contacto desapareció y fue la investigada la que asumió la labor de acompañarles y facilitarles un alojamiento en un hotel de Barcelona hasta que pudiesen volar hacia su destino final, que era Suecia o Finlandia.

La mujer fue arrestada por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por una motivación económica y aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, que han sido derivados a un centro de protección del Gobierno de Cataluña. EFE

