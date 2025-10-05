The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Detenida en Portugal una mujer de 58 años sospechosa de haber provocado un incendio rural

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 5 oct (EFE).- La Policía Judicial (PJ) portuguesa informó este domingo de la detención de una mujer de 58 años que es sospechosa de haber iniciado este fin de semana un incendio rural en la zona de Alvaiázere, en el distrito de Leiria.

La PJ precisó en un comunicado que la detención tuvo lugar este sábado después de que la supuesta autora iniciara un fuego esa madrugada que consumió cerca de 3.500 metros cuadrados de bosque.

Según sus datos, la detenida habría usado un mechero y pastillas de encendido para iniciar las llamas.

El área afectada estaba «densamente poblada» por eucaliptos, pinos, encinas y arbustos, «con un alto potencial para provocar la pérdida de vidas humanas y daños bastante elevados, de no ser por la pronta y eficaz intervención de los bomberos», añadió el cuerpo policial.

La sospechosa, que no tiene antecedentes penales conocidos, es trabajadora en una junta municipal de distrito, donde ejerce, entre otras funciones, de vigilante forestal.

En las próximas horas deberá ser presentada ante una autoridad judicial para que le aplique las medidas cautelares necesarias. EFE

cch/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR