Detenida en Portugal una mujer de 58 años sospechosa de haber provocado un incendio rural

Lisboa, 5 oct (EFE).- La Policía Judicial (PJ) portuguesa informó este domingo de la detención de una mujer de 58 años que es sospechosa de haber iniciado este fin de semana un incendio rural en la zona de Alvaiázere, en el distrito de Leiria.

La PJ precisó en un comunicado que la detención tuvo lugar este sábado después de que la supuesta autora iniciara un fuego esa madrugada que consumió cerca de 3.500 metros cuadrados de bosque.

Según sus datos, la detenida habría usado un mechero y pastillas de encendido para iniciar las llamas.

El área afectada estaba «densamente poblada» por eucaliptos, pinos, encinas y arbustos, «con un alto potencial para provocar la pérdida de vidas humanas y daños bastante elevados, de no ser por la pronta y eficaz intervención de los bomberos», añadió el cuerpo policial.

La sospechosa, que no tiene antecedentes penales conocidos, es trabajadora en una junta municipal de distrito, donde ejerce, entre otras funciones, de vigilante forestal.

En las próximas horas deberá ser presentada ante una autoridad judicial para que le aplique las medidas cautelares necesarias. EFE

