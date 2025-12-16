Detenida la «célula criminal» ligada al Estado Islámico que mató a 4 agentes en Siria

1 minuto

El Cairo, 16 dic (EFE).- Las autoridades sirias han detenido a la «célula criminal» ligada al Estado Islámico que atacó a una patrulla de las fuerzas de seguridad y mató a cuatro agentes en la provincia de Idlib, en el norte de Siria, un ataque que el grupo yihadista reivindicó, informaron este martes fuentes oficiales.

«La célula criminal que hace dos días atacó a una patrulla de tráfico causando la muerte de cuatro agentes en la carretera Damasco-Alepo, cerca de Maarat al Numan, en el sur de Idlib, ha sido detenida», indicó una fuente de seguridad no identificada a la agencia oficial de noticias siria SANA.

El informante dijo que esta célula, cuyo número de integrantes no se detalló, también es responsable de otra acción contra el vehículo de un agente de aduanas en el sur de Alepo el pasado día 3, cuando perpetró un ataque que causó la muerte de dos agentes.

Hace dos días el Gobierno sirio lanzó una operación contra células de Estado Islámico en el desierto en respuesta al ataque «terrorista» del sábado en Palmira, en el centro del país, que causó la muerte de dos soldados estadounidenses y su intérprete civil, una acción que no ha sido reivindicada hasta el momento por el grupo yihadista. EFE

