Detenida portavoz de protestas en Rusia por cese de compensaciones a refugiados de Kursk

Moscú, 9 dic (EFE).- Las fuerzas de seguridad detuvieron este martes en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, a Aliona Liskova, portavoz de las manifestaciones que tuvieron lugar ayer a causa del cese del pago de las compensaciones a los refugiados rusos que perdieron sus casas por la guerra.

Aliona Liskova fue detenida y trasladada a comisaría, donde permanece incomunicada desde hace horas, según el medio local Pepel.

La detenida se dirigió anteriormente a las autoridades rusas en un videocomunicado con las exigencias de los manifestantes.

Allegados suyos afirman que Liskova está cuidando de su madre, una anciana con discapacidad, que vive en su casa y que ahora se encuentra sola.

Ayer, cerca de unas 150 o 200 personas se manifestaron en la ciudad de Kursk a causa del cese de los pagos sociales a los residentes de la región fronteriza que se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de los ataques e incursiones del ejército ucraniano.

También pidieron la condonación de las hipotecas de las viviendas perdidas o inhabitables en el territorio invadido por Ucrania entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

Por su parte, la asesora del gobernador regional, Victoria Pénkova, declaró que los hombres deberían haber defendido ellos mismos su hogares.

El sábado, el gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtéin, anunció que este mes los residentes de la región cuyas propiedades fueron destruidas o dañadas a causa de los ataques ucranianos recibirán su última compensación mensual de 65.000 rublos (unos 850 dólares). EFE

