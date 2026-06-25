Detenida una alcaldesa ecuatoriana en un operativo contra una presunta red de corrupción

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Guayaquil (Ecuador), 25 jun (EFE).- Ángela Plúa, alcaldesa del municipio ecuatoriano de Jipijapa, de la provincia costera de Manabí, fue detenida la madrugada de este jueves junto a doce personas más por ser supuestamente parte de una red de corrupción vinculada a emitir de forma irregular documentos de tránsito.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que Plúa era la supuesta líder de esta organización que operaba en tres municipios de Manabí y que todos los detenidos estaban siendo investigados por el delito de delincuencia organizada.

«La estructura estaba integrada por funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente, además de tramitadores externos, quienes presuntamente cobraban entre 100 y 150 dólares por trámite para evadir requisitos legales y técnicos», escribió el ministro en su cuenta de la red social X.

El comandante de Policía Pablo Dávila añadió que la supuesta red se encargaba de colapsar el sistema de turnos y que, una vez que las personas estaban en las oficinas de tránsito, los funcionarios anunciaban que se había caído el sistema, lo que provocaba que más usuarios decidieran aceptar las propuestas de los tramitadores.

Esta red habría generado un perjuicio superior a 5 millones de dólares al Estado, según afirmó el ministro Reimberg, que agregó que también se detectaron movimientos financieros que «no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada», la alcaldesa Plúa, «con más de 2,6 millones» de dólares.

Durante el operativo se allanaron trece viviendas, las oficinas de la Alcaldía de Jipijapa, de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de ese municipio, el Centro de Revisión Municipal de Calceta y también el Revisión Vehicular de San Vicente.

Los demás detenidos son trabajadores y extrabajadores de oficinas de tránsito y también personas externas que ofrecían los trámites a los usuarios.

El pasado 3 de junio la Policía también detuvo en otro operativo al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por presuntamente estar involucrado en una red de lavado de dinero. EFE

cbs/jgb