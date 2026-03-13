Detenida una cuarta persona por la explosión junto a la embajada estadounidense en Oslo

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Copenhague, 13 mar (EFE).- La Policía noruega detuvo este viernes a una cuarta persona sospechosa de haber participado en la explosión registrada la madrugada del pasado domingo junto a la embajada de Estados Unidos en Oslo.

«Una persona más ha sido detenida e imputada en relación con la explosión junto a la embajada estadounidense. Es una mujer de unos 50 años y es la madre de los tres hermanos arrestados», informó la Policía en un comunicado.

Los cuatro sospechosos, que residen en la misma vivienda en Oslo, declaraban este viernes ante el juez, que deberá decidir si decreta prisión preventiva de cuatro semanas, como pide la Fiscalía.

Los tres hermanos fueron detenidos hace dos días en la capital y han sido imputados por violar el artículo 138 del Código penal por usar explosivos para causar terror, según explicó entonces Christian Hatlo, fiscal policial, quien dijo que uno de ellos había sido el autor y los otros dos habían colaborado.

Los tres son ciudadanos noruegos de origen iraquí y están en la veintena, informó la Policía, que investiga los motivos del ataque y si éste fue realizado por encargo de otro Estado.

La Policía noruega fue informada alrededor de las 01.03 horas (00.03 GMT) de la madrugada del domingo, después de que varias personas afirmaran haber oído una fuerte explosión cerca de la embajada estadounidense que causó daños importantes junto a la entrada sin que hubiese víctimas.

Desde el principio, la versión policial apuntaba a un «ataque selectivo» que podía estar relacionado con la situación en Oriente Medio tras los ataques iniciados a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

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