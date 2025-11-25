Detenidas 17 personas en Portugal, entre ellas 10 militares, por explotación de migrantes

Lisboa, 25 nov (EFE).- La Policía portuguesa detuvo este martes a 17 personas, entre ellas diez militares de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y un miembro de la Policía de Seguridad Pública (PSP), que integraban una red criminal dedicada a explotar a «cientos de trabajadores extranjeros».

En un comunicado, la Policía Judicial (PJ) informó que también se llevaron a cabo 50 órdenes de registro en las localidades de Beja, Portalegre, Figueira da Foz y Oporto en el marco de una investigación por delitos de ayuda a la inmigración ilegal, tráfico de personas, fraude, blanqueo de capitales y abuso de poder.

«A través de empresas de trabajo temporal, creadas a tal efecto, se aprovechaban de la vulnerabilidad de los inmigrantes, explotándolos, cobrándoles alojamiento y comida y manteniéndolos bajo coacción mediante amenazas, habiendo incluso varios episodios de agresiones físicas», explicó la PJ.

Por su parte, en otro comunicado, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) del Ministerio Público portugués precisó que estos ciudadanos extranjeros trabajaban sin contrato formal en sectores de uso intensivo de mano de obra, como el agrícola.

Los once miembros de las fuerzas de seguridad detenidos son sospechosos de «facilitar la acción del grupo criminal» a cambio de una compensación económica, y según el DCIAP, ejercían labores de control y vigilancia de los inmigrantes, amenazándolos con que denunciarlos no era una alternativa viable.

Las autoridades describieron a esta red como un «grupo violento, de estilo mafioso».

Todos los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía, agregó la Policía. EFE

