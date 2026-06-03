Detenidas 29 personas y desmanteladas nueve redes de retransmisión audiovisual ilegal

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La Haya, 3 jun (EFE).- Al menos 29 personas han sido detenidas en una operación policial internacional que permitió desmantelar nueve redes criminales dedicadas a ofrecer de forma ilegal retransmisiones deportivas, películas y canales de televisión de pago a través de internet.

Según explicó este miércoles la agencia de cooperación policial de la Unión Europea, Europol, investigadores de trece países comunitarios, además de Estados Unidos, identificaron a 86 sospechosos, realizaron 148 registros y eliminaron más de 27.000 enlaces utilizados para la distribución no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor.

Durante la operación, denominada KRATOS 2 y coordinada por Europol junto a las autoridades de Bulgaria, agentes de varios países lograron detener a al menos 29 personas y remitieron 59 casos a diferentes autoridades judiciales, mientras siguen abiertas otras 72 investigaciones.

Las organizaciones criminales detrás de estos servicios emplean sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados para dificultar su detección, advirtió Europol, que señaló que, entre otras tácticas, separan las páginas web que utilizan los clientes de los servidores donde almacenan los contenidos ilegales y reparten su infraestructura entre distintos países para evitar ser detectados.

“Lo que para muchos consumidores parece ser un acceso económico a contenidos premium está respaldado por complejas estructuras criminales”, alertó Europol.

La agencia europea, con sede en La Haya, advirtió además de que este tipo de plataformas no solo causa pérdidas económicas a los propietarios de los derechos audiovisuales, sino que también puede poner en riesgo a los usuarios, al exponerlos a programas maliciosos, espionaje, robo de datos personales y otras amenazas informáticas.

A diferencia de otras operaciones centradas únicamente en cerrar páginas web, KRATOS 2 buscó identificar a las personas y organizaciones que están detrás de estos servicios, así como las infraestructuras que permiten su funcionamiento.

La investigación contó también con la colaboración de empresas y organizaciones del sector audiovisual, que aportaron información para localizar más de 4.300 dominios, 18.000 direcciones IP y cerca de 400.000 enlaces relacionados con actividades de piratería.

En la operación participaron autoridades de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, España, Reino Unido y Estados Unidos, además de contar con la colaboración de organizaciones como LALIGA y la UEFA. EFE

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