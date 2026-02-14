Detenidas 4 personas en Marruecos por favorecer emigración irregular hacia Europa

1 minuto

Rabat, 14 feb (EFE).- Cuatro personas fueron detenidas por la policía marroquí en la ciudad norteña de Fnideq (Castillejos), cercana a la ciudad española de Ceuta, sospechosas de pertenecer a una red que se dedica a organizar la emigración irregular hacia Europa.

Los sospechosos, de entre 28 y 67 años, fueron arrestados ayer viernes mientras preparaban «un viaje por vía marítima destinado a 9 candidatos a la emigración clandestina», según informó a EFE una fuente de seguridad.

La misma fuente subrayó que los efectivos de la policía de Fnideq encontraron en posesión de los detenidos 11 trajes de baño y un vehículo que se presume era utilizado para facilitar el viaje de los emigrantes.

«Los detenidos y los candidatos a la inmigración ilegal quedaron bajo investigación judicial por la Sección Provincial de Policía Judicial de Tetuán, bajo supervisión de la Fiscalía, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales», añadió. EFE

