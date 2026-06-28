Detenidas 40 personas acusadas de intentar manifestarse en el Orgullo de Turquía

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Estambul, 28 jun (EFE).- La Policía turca ha detenido este domingo a al menos cuarenta personas acusadas de tener la intención de manifestarse en la Marcha del Orgullo LGTBI, tradicionalmente celebrada en Estambul el 28 de junio, pero prohibida desde 2015, informa el diario turco Evrensel.

Como en años anteriores, el Ministerio del Interior ha decretado una prohibición total de marchas o manifestaciones para esta fecha y ha ordenado interrumpir el servicio en dos paradas de metro y funicular cerca de la plaza Taksim y la calle Istiklal, habituales escenarios para las manifestaciones.

También se han desplegado numerosas vallas alrededor de esta zona céntrica de la ciudad, al igual que se hace ya rutinariamente el 8 de marzo para impedir marchas feministas, o el 1 de mayo, evitando congregaciones sindicales.

Pero también se ha prohibido toda marcha en el barrio de Kadiköy, en el lado asiático de Estambul, donde en otros años se han podido realizar marchas prohibidas en Taksim.

Fue allí donde la Policía detuvo y esposó hoy a cinco personas que iban por la calle exclamando eslóganes relacionados con la celebración del Orgullo, informa el diario Evrensel.

Acto seguido, los agentes sacaron de los cafés de la zona a numerosas personas que, a su juicio, podían tener intención de manifestarse igualmente, hasta arrestar a unas cuarenta, según el citado diario.

Por otra parte, continúan también las detenciones en Ankara, donde desde el lunes se encadenan redadas dirigidas principalmente contra miembros de colectivos opuestos a la OTAN, que celebrará el próximo 7 y 8 de julio una cumbre de líderes en la capital turca.

Hasta la fecha, 236 personas han sido enviadas a prisión preventiva bajo la acusación genérica de «vínculos con el terrorismo» o similares, informa Evrensel. EFE

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